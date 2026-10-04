Bilim İnsanları Konuşma Şeklimizin Biyolojik Yaşımız Hakkında Ne Söylediğini Açıkladı
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Telefonda sesini duyduğunuz birinin kaç yaşında olduğunu tahmin etmeye çalıştığınız mutlaka olmuştur. Bilim insanları bu sezgiyi bir adım öteye taşıdı ve konuşmayı dinleyerek yaş tahmini yapan bir yapay zekâ modeli geliştirdi. Beş ülkeden yaklaşık 3 bin kişinin ses kaydıyla eğitilen 'konuşma saati', bazı kişilerin sesini gerçek yaşından daha yaşlı buldu. Asıl dikkat çeken ise bu farkın beyin sağlığı, kan testleri ve DNA'daki yaşlanma izleriyle örtüşmesi oldu.
Kaynak: Live Science
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Katılımcıların konuşmasında 700'den fazla özellik incelendi
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Sesi yaşından büyük çıkanların beyin ve kan testleri de aynı yönü gösterdi
Maddi zorluk yaşayanlarda konuşma yaşı farkı daha büyük çıktı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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