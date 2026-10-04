Bilim İnsanları Konuşma Şeklimizin Biyolojik Yaşımız Hakkında Ne Söylediğini Açıkladı

Bilişsel açıdan sağlıklı katılımcılarda konuşma yaşı ile gerçek yaş arasındaki fark en düşük seviyedeydi. Hafif bilişsel bozukluğu ve demansı olanlarda bu fark büyüdü. En yüksek değerler ise doğrudan dil ve iletişim becerilerini etkileyen frontotemporal demans türünde görüldü. Nature'ın aktardığına göre ses tonu ve konuşmadaki duygusal içerik, hızlanmış yaşlanmanın en güçlü işaretleri arasında yer aldı.

Sesi yaşından büyük çıkan kişiler hafıza, dil ve dikkat testlerinde daha düşük puan aldı, gündelik işlerini yürütmekte de daha çok zorlandı. MR görüntülerinde bu kişilerin beyinlerinde daha belirgin yaşlanma izleri vardı. DNA üzerindeki kimyasal işaretlere bakarak biyolojik yaşı hesaplayan üç ayrı epigenetik saat de aynı sonucu verdi.

Alzheimer hastalarında fark büyüdükçe kandaki p-tau217 düzeyi de yükseliyordu. Bu protein, hastalığın kan testiyle izlenen en önemli belirteçlerinden biri kabul ediliyor. Ibáñez'e göre sesimiz yaşlanmaya dair sanıldığından çok daha fazla bilgi taşıyor; normalde birbirinden farklı ve pahalı ölçümlerle elde edilen bulgular, kısmen de olsa konuşma biçimimizde buluşuyor.