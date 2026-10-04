En İyi Ezine Peyniri Markaları - 2026
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Kahvaltı sofrasında beyaz peynir denince akla ilk gelenlerden biri Ezine peyniri. Ancak raflarda 'Ezine' adını taşıyan her ürün gerçek Ezine peyniri değil. Süt oranı, olgunlaşma süresi ve üretim bölgesi bu peyniri diğer beyaz peynirlerden ayırıyor. Peki gerçek Ezine peyniri ambalajından nasıl anlaşılır, olgunlaşma süresi tadı nasıl değiştirir ve kilogram fiyatı neden daha yüksek? Tahsildaroğlu, Yükseloğulları, Atalay, Bergaz ve Kudret Kahraman gibi üreticilerin ürünlerini, kullanıcı yorumlarını inceledik ve tavsiyeler hazırladık.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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