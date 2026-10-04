En İyi Ezine Peyniri Markaları - 2026

Ezine peyniri, Çanakkale'de Kaz Dağları çevresindeki Ezine, Bayramiç ve Ayvacık gibi ilçelerde otlayan hayvanların sütünden yapılan tam yağlı bir beyaz peynir. Türkiye'de 2007'de coğrafi işaret tescili alan peynir, Avrupa Birliği'nden menşe adı tescili alan ilk Türk peyniri oldu. Üretim yalnızca koyun ve keçi sütünün bol olduğu ilkbahar ve yaz aylarında yapılıyor.

Ezine Peynirinde Koyun, Keçi ve İnek Sütü Oranı Ne Olmalı?

Coğrafi işaret şartlarına göre karışımda keçi sütü en az yüzde 40, inek sütü en fazla yüzde 25 olmalı. Koyun sütü ise genellikle yüzde 35-45 aralığında kullanılıyor. Bu yüzden yalnızca inek sütünden yapılan ve 'Ezine' adı taşıyan ürünler coğrafi işaretli Ezine peyniri sayılmıyor. Peynirin mayalanmasında doğal peynir mayası, tuzlamasında ise deniz tuzu kullanılıyor.

Olgunlaşma Süresi Ezine Peynirinin Tadını Nasıl Değiştirir?

Coğrafi işaretli Ezine peyniri tenekede, salamura içinde ve soğuk hava depolarında en az 8 ay olgunlaştırılıyor. Birçok üretici bu süreyi 12 aya kadar uzatıyor. Olgunlaşma ilerledikçe peynir sıkılaşıyor, rengi açık sarıya dönüyor ve aroması belirginleşiyor. Daha kısa süre bekleyen peynirler daha yumuşak ve sütlü bir tat veriyor.

Gerçek Ezine Peyniri Ambalajından Nasıl Anlaşılır?

Coğrafi işaretli ürünlerin ambalajında Türk Patent'in coğrafi işaret amblemi ve Ezine Peyniri logosu bulunuyor. Olgunlaşma süresinin ay olarak yazılması da zorunlu. İçindekiler kısmında koyun, keçi ve inek sütü oranlarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekiyor. 'Ezine usulü' ya da 'Ezine tipi' gibi ifadeler ise ürünün coğrafi işaretli olduğunu göstermiyor.