Çölün Ortasına Kurdukları Dev Aynalar Beklenmedik Bir Çözüm Getirdi

Fas'ın güneydoğusundaki Noor Ouarzazate, 2016 ile 2018 arasında aşama aşama devreye alındı ve toplam 580 megavat güce sahip. Dünyanın en büyük güneş komplekslerinden biri olarak gösterilen tesiste Noor I, Noor II ve Noor III aynalı santraller yer alıyor. Dördüncü santral Noor IV ise 72 megavat gücünde ve güneşi takip eden panellerle çalışıyor.

Proje kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirildi. Finansmanında Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Avrupa Yatırım Bankası yer aldı. Hedef yalnızca elektrik üretmek değil, Fas'ın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak ve ülkede yenilenebilir enerji sanayisini büyütmekti.