Çölün Ortasına Kurdukları Dev Aynalar Beklenmedik Bir Çözüm Getirdi
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Güneş panelleri günün sonunda ışık azaldıkça daha az elektrik üretiyor. Fas'taki Noor Ouarzazate güneş kompleksi ise bu soruna farklı bir yöntemle yaklaşıyor: Aynalarla topladığı ısıyı erimiş tuzlarda saklıyor ve güneş battıktan sonra da elektrik üretebiliyor.
Gelin birlikte bakalım.
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Kompleks yaklaşık 3 bin hektara yayılan dört santralden oluşuyor.
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Üç santralde elektrik, aynaların ürettiği ısıdan elde ediliyor.
Erimiş tuz, gün içinde toplanan ısıyı akşam saatlerine taşıyor.
Ancak sıcak tuzu saklayan tanklar santrale zaman zaman sorun çıkarıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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