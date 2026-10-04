Sevgili Başak, hafta sonunda gerçekleşecek Terazi Yeniayı gelirini artırmak ya da yeni bir tasarruf planı kurmak için güçlü bir fırsat sunuyor. Düzenli listeler ve küçük hesaplar bu hafta özellikle işe yarıyor; Ay'ın haftanın ortasında burcundan geçmesi rakamlardaki hataları kolayca fark etmeni sağlıyor. Eski bir alacak, bir iade ya da ertelenmiş bir ödeme Venüs retrosu sırasında sana ulaşabilir; gelen parayı hemen harcamak yerine önce açık kalan küçük borçlara ayır. Mesaj ya da e posta yoluyla gelen bir teklifte ayrıntıları yazılı olarak iste, böylece sonradan yanlış anlaşılma olmaz.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…