Sevgili Başak, Ay haftanın ortasında burcundan geçerken bedenine daha dikkatli bakmanın tam zamanı. Midendeki küçük rahatsızlıklar ya da düzensiz bağırsak çalışması sana ipucu veriyor; lifli gıdaları artırmak ve öğünleri düzenli saatlerde yemek iyi gelir. Merkür ile Venüs'ün Akrep'te buluşması sinirlerini yorabilir, özellikle mesajlaşma ve telefon trafiği yoğunsa baş ağrısı gelebilir. Ekran süreni kısıtlamak ve yazışmaları belirli saatlerde yapmak rahatlatır. Hafta sonunda kendine zaman ayır; kısa bir masaj ya da sıcak bir banyo kasılan boynunu ve omuzlarını çözer. Gün içinde sadece su ve bitki çayı içmek de sindirimine yardımcı olur.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…