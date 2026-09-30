Para alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı bu ay senin için maddi bir yeniden başlangıç anlamına geliyor. Yeni bir gelir kaynağı aramak, maaş görüşmesi için hazırlık yapmak, ayrı bir birikim hesabı açmak ya da harcama planını baştan kurmak için ayın ilk yarısını kullan. Ay başında Satürn'ün Güneş'e karşıt durması kredi taksitleri ve ortak borçlar yüzünden omzuna bir yük bindirebilir; aylık giderlerini tek tek yazıp gereksiz olanları ayıklamak rahatlatır. İletişim alanındaki Merkür son haftada geri dönmeye başladığında online alışverişte, havale ve EFT işlemlerinde dikkatli ol; alıcı bilgilerini kontrol etmeden onay verme. Ay sonunda Boğa burcundaki Dolunay, eğitim ücreti, vize ya da avukat gibi bir kalemi bütçene ekleyebilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…