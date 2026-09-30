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Başak Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Başak ve yükselen Başak burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Başak ve yükselen Başak burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Para alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı bu ay senin için maddi bir yeniden başlangıç anlamına geliyor. Yeni bir gelir kaynağı aramak, maaş görüşmesi için hazırlık yapmak, ayrı bir birikim hesabı açmak ya da harcama planını baştan kurmak için ayın ilk yarısını kullan. Ay başında Satürn'ün Güneş'e karşıt durması kredi taksitleri ve ortak borçlar yüzünden omzuna bir yük bindirebilir; aylık giderlerini tek tek yazıp gereksiz olanları ayıklamak rahatlatır. İletişim alanındaki Merkür son haftada geri dönmeye başladığında online alışverişte, havale ve EFT işlemlerinde dikkatli ol; alıcı bilgilerini kontrol etmeden onay verme. Ay sonunda Boğa burcundaki Dolunay, eğitim ücreti, vize ya da avukat gibi bir kalemi bütçene ekleyebilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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