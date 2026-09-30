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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Başak ve yükselen Başak burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?
İşte, Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!
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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları
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