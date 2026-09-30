Uyku düzenin bu ayın ana sağlık başlığı olabilir. Mars ve Jüpiter Aslan burcunda perde arkası alanında ilerlediği için gece geç saatlere kadar uyanık kalmak ya da sabahları dinlenmeden uyanmak gibi sorunlar yaşayabilirsin. Yatak odanı serin ve karanlık tutmak, yatmadan önce ekrandan uzak durmak bu ay çok işe yarar. Bu yerleşim fark etmeden ilerleyen enfeksiyonlara da işaret edebilir; uzun süren bir boğaz ya da idrar yolu rahatsızlığını geçiştirme. Kova burcundaki Plüton sağlık alanında ayın ortasında ileri gitmeye başlıyor; uzun süredir ertelediğin bir tedaviye ya da diyetisyen desteğine başlamak için güçlü bir dönem. Bağırsak sağlığın için lifli gıdaları ve kefir, yoğurt gibi fermente ürünleri sofrana ekle.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…