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Başak Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ekim ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Başak ve yükselen Başak burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ekim ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ekim ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs'ün geri hareketi iletişim alanında yaşandığı için bu ay ilişkinde kelimelerin ağırlığı artıyor. Sevgilinin söylediği bir cümleyi ya da attığı kısa bir mesajı olduğundan farklı yorumlamış olabilirsin. Kafanda senaryolar kurmak yerine doğrudan sormak ikinizi de rahatlatır. Ayın ikinci yarısı bu tür küçük yanlış anlamaları düzeltmek için uygun; konuşmayı ertelemediğin sürece aranızdaki sıcaklık geri gelir. Son haftada Merkür de geri gitmeye başlayınca önemli konuları mesaj yerine yüz yüze konuşmayı seç.

Tek başınaysan geçmişten gelen bir işaret seni şaşırtabilir. Uzun zamandır görmediğin tanıdık bir yüz, bir zamanlar yazıştığın biri ya da eski bir tanışıklık yeniden karşına çıkabilir. Bunun dışında her gün yolunun kesiştiği biri, örneğin aynı kafede karşılaştığın ya da aynı binada çalıştığın biri beklenmedik şekilde ilgini çekebilir. Her ayrıntıyı analiz etmek isteyeceksin; ama bu kez biraz akışa bırakmak sana iyi gelir. Perde arkası alanındaki Mars ile Jüpiter sayesinde sessizce süren bir hayranlığı da fark edebilirsin.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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