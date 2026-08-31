Burcundaki Yeniay enerjisiyle dış görünüşünden beslenme düzenine, egzersiz programından günlük alışkanlıklarına kadar her alanda muazzam bir tazelenme dönemine giriyorsun. Sana hizmet etmeyen zararlı alışkanlıkları geride bırakmak ve bedenine iyi bakmak için gökyüzü seni tam anlamıyla destekliyor. Ay sonundaki Dolunay döneminde ise zihinsel yükleri ve kriz yaratan düşünceleri serbest bırakarak ruhsal bir arınma yaşamak sağlığını korumanı sağlayacak.