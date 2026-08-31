Eylül’ün ilk yarısında kendi burcundaki Yeniay ile odağın tamamen kişisel yenilenmende ve hedeflerinde olacağı için aşka biraz ara verebilirsin. Ancak ayın ikinci yarısında ilişkilerde hem duygusal hem de maddi güven arayışın ön plana çıkıyor; süregelen bir birlikteliğin varsa partnerinle geleceğe dair çok daha ciddi ve adil kararlar alabilirsiniz. Bekarsan, yüzeysel flörtler yerine sana huzur ve güvence verecek kişilere çekilecek, 26 Eylül Koç Dolunayı ile birlikte hayatında kimin kalması gerektiğine dair net bir duruş sergileyeceksin.