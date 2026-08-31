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Başak Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Eylül ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Başak ve yükselen Başak burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Eylül ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Eylül ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Eylül’ün ilk yarısında kendi burcundaki Yeniay ile odağın tamamen kişisel yenilenmende ve hedeflerinde olacağı için aşka biraz ara verebilirsin. Ancak ayın ikinci yarısında ilişkilerde hem duygusal hem de maddi güven arayışın ön plana çıkıyor; süregelen bir birlikteliğin varsa partnerinle geleceğe dair çok daha ciddi ve adil kararlar alabilirsiniz. Bekarsan, yüzeysel flörtler yerine sana huzur ve güvence verecek kişilere çekilecek, 26 Eylül Koç Dolunayı ile birlikte hayatında kimin kalması gerektiğine dair net bir duruş sergileyeceksin.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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