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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftaya Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği yanıltıcı atmosferle başlayarak ofis ortamında kime güveneceğini şaşırıyorsun. Gerçekçi olmayan vaatler sunan yeni müşteriler veya altı boş projeler dikkatini dağıtarak seni yanlış yönlendirebiliyor. Analitik zekanı devreye sokup duygusallığı işin içinden çıkardığında, tuzağa düşmekten son anda kurtuluyorsun.

Hafta ortasında ise Güneş ile Chiron altmışlığı mesleki egonu bir kenara bırakıp geçmişteki kusurlarını onarmanı destekliyor. Zamanında yanlış yönettiğin bir krizin sorumluluğunu üstlenip, zarar gören tarafla masaya oturarak durumu şefkatle çözüyorsun. Yaptığın bu dürüst hamle, kariyer sicilindeki karanlık lekeyi temizleyerek rahat bir nefes almanı sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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