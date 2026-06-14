Sevgili Başak, bu haftaya Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği yanıltıcı atmosferle başlayarak ofis ortamında kime güveneceğini şaşırıyorsun. Gerçekçi olmayan vaatler sunan yeni müşteriler veya altı boş projeler dikkatini dağıtarak seni yanlış yönlendirebiliyor. Analitik zekanı devreye sokup duygusallığı işin içinden çıkardığında, tuzağa düşmekten son anda kurtuluyorsun.

Hafta ortasında ise Güneş ile Chiron altmışlığı mesleki egonu bir kenara bırakıp geçmişteki kusurlarını onarmanı destekliyor. Zamanında yanlış yönettiğin bir krizin sorumluluğunu üstlenip, zarar gören tarafla masaya oturarak durumu şefkatle çözüyorsun. Yaptığın bu dürüst hamle, kariyer sicilindeki karanlık lekeyi temizleyerek rahat bir nefes almanı sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…