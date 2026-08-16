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Başak Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için bir eşik haftası. Pazartesi Mars-Neptün karesi ufuk alanını etkiliyor ve bir eğitim ya da uzak bir bağlantı belirsizleşebilir; kesin bilgi olmadan plana bağlanmamalısın. Ancak asıl haber pazar günü geliyor: Güneş senin burcuna geçiyor ve doğum günü sezonun başlıyor! Enerjin yükseliyor, görünürlüğün artıyor ve önümüzdeki bir ay boyunca sahne senin oluyor. Bu hafta boyunca sabretmen, pazardan itibaren karşılığını fazlasıyla bulacak.

Maddi olarak ise hafta başında uzakla ilgili bir masraf gözünde büyüyebilir, panik yapmadan hesabını yapmalısın. Perşembeden sonra ise tablo netleşiyor.

Aşk hayatında beklentilerin bulanık. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinden bir şey beklerken bunu ona hiç söylemediğini fark edebilirsin; beklentini açıkça dile getirmelisin. Bekar bir Başak burcu isen, pazardan itibaren çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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