Sevgili Başak, bu hafta senin için bir eşik haftası. Pazartesi Mars-Neptün karesi ufuk alanını etkiliyor ve bir eğitim ya da uzak bir bağlantı belirsizleşebilir; kesin bilgi olmadan plana bağlanmamalısın. Ancak asıl haber pazar günü geliyor: Güneş senin burcuna geçiyor ve doğum günü sezonun başlıyor! Enerjin yükseliyor, görünürlüğün artıyor ve önümüzdeki bir ay boyunca sahne senin oluyor. Bu hafta boyunca sabretmen, pazardan itibaren karşılığını fazlasıyla bulacak.

Maddi olarak ise hafta başında uzakla ilgili bir masraf gözünde büyüyebilir, panik yapmadan hesabını yapmalısın. Perşembeden sonra ise tablo netleşiyor.

Aşk hayatında beklentilerin bulanık. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinden bir şey beklerken bunu ona hiç söylemediğini fark edebilirsin; beklentini açıkça dile getirmelisin. Bekar bir Başak burcu isen, pazardan itibaren çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…