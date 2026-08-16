Sevgili Başak, bu hafta uzakla ilgili bir masraf gözünde büyüyebilir; pazartesi Mars-Neptün karesi bir eğitim ya da seyahat harcamasını belirsizleştiriyor. Panik yapmadan hesabını yapmalı, gerçek rakamı görmelisin. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığı da bütçende bir sıkılık yaratabilir, o gün büyük bir alışverişe girişmemelisin. Ancak pazar günü Güneş senin burcuna geçiyor ve önümüzdeki bir ay boyunca hem enerjin hem de kazanma gücün belirgin şekilde yükseliyor. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…