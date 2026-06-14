Sevgili Başak, bu hafta başı İkizler burcundaki Yeni Ay zihinsel hızını artırarak uykuya dalmanı zorlaştıran bir düşünce fırtınası yaratıyor. Akşam saatlerinde teknolojiden uzaklaşıp kitap okumaya özen göstererek zihnini yavaşlatıyorsun. Belki de bu hafta içine bir meditasyon pratiği de almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığı ise bağırsak sistemini ve sindirimini korumak adına tüketeceğin probiyotik ağırlıklı gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bu arada mükemmeliyetçiliğin yarattığı kronik kaygıdan da uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…