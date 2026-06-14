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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Haziran - 21 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftaya Venüs ile Uranüs altmışlığının mesafe arzulayan enerjisiyle başlayarak duygusal sorumluluklardan kaçmaya odaklanıyorsun. Birinin sana sürekli hesap sorması veya geleceğe dair ciddi planlar yapması, beklentilerinin aksine seni tamamen uzaklaştırıyor. Özgürleşme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, ilişkinin rutinlerinden daraldığın için partnerine açıkça yalnız kalmaya ihtiyacın olduğunu söylüyorsun. Bunu bir kriz değil, nefes alma molası olarak değerlendirmek ilişkiyi kurtarabiliyor. Bekarsan, flört aşamasında hemen ciddileşen, kısıtlayıcı veya kıskanç karakterleri engellemekten çekinmiyorsun. Mantığını yormayacak, hesapsız ve tamamen anı yaşadığın serbest iletişimler kurmak seni çok daha mutlu ediyor. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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