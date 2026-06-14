Sevgili Başak, bu haftaya Venüs ile Uranüs altmışlığının mesafe arzulayan enerjisiyle başlayarak duygusal sorumluluklardan kaçmaya odaklanıyorsun. Birinin sana sürekli hesap sorması veya geleceğe dair ciddi planlar yapması, beklentilerinin aksine seni tamamen uzaklaştırıyor. Özgürleşme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, ilişkinin rutinlerinden daraldığın için partnerine açıkça yalnız kalmaya ihtiyacın olduğunu söylüyorsun. Bunu bir kriz değil, nefes alma molası olarak değerlendirmek ilişkiyi kurtarabiliyor. Bekarsan, flört aşamasında hemen ciddileşen, kısıtlayıcı veya kıskanç karakterleri engellemekten çekinmiyorsun. Mantığını yormayacak, hesapsız ve tamamen anı yaşadığın serbest iletişimler kurmak seni çok daha mutlu ediyor. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…