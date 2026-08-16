Sevgili Başak, bu hafta senin için iki farklı bölüme ayrılıyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi beklentilerini bulanıklaştırıyor; ilişkin varsa, partnerinden bir şey beklerken bunu ona hiç söylemediğini fark edebilirsin. Sen genellikle “anlaması gerekirdi” diye düşünürsün, oysa kimse zihin okuyamıyor. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında ise kendini eleştirme eğilimin artabilir; partnerine karşı sert olmamalısın. Ancak pazar günü Güneş senin burcuna geçiyor ve her şey değişiyor: enerjin yükseliyor, kendine güvenin geri geliyor.

Bekarsan, hafta boyunca sabretmelisin. Uzaktaki biriyle kurduğun iletişimin gerçekliğini sorgulayabilir, hatta biraz umutsuzluğa kapılabilirsin. Ancak pazardan itibaren doğum günü sezonun başlıyor ve çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Asıl hikâye pazar günü başlıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…