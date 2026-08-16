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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Başak Burcu chevron-right-grey 17 Ağustos - 23 Ağustos Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için iki farklı bölüme ayrılıyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi beklentilerini bulanıklaştırıyor; ilişkin varsa, partnerinden bir şey beklerken bunu ona hiç söylemediğini fark edebilirsin. Sen genellikle “anlaması gerekirdi” diye düşünürsün, oysa kimse zihin okuyamıyor. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında ise kendini eleştirme eğilimin artabilir; partnerine karşı sert olmamalısın. Ancak pazar günü Güneş senin burcuna geçiyor ve her şey değişiyor: enerjin yükseliyor, kendine güvenin geri geliyor.

Bekarsan, hafta boyunca sabretmelisin. Uzaktaki biriyle kurduğun iletişimin gerçekliğini sorgulayabilir, hatta biraz umutsuzluğa kapılabilirsin. Ancak pazardan itibaren doğum günü sezonun başlıyor ve çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Asıl hikâye pazar günü başlıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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