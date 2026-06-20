Hobilerine Ayırdığın Bütçeye Göre Hangi Şehirde Yaşamalısın?
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Hobilerine ne kadar bütçe ayırdığın, aslında yaşam tarzın hakkında çok şey söylüyor. Kimi az parayla harika keyif yapar, kimi sevdiği şey için bütçeyi biraz esnetir. Peki senin hobi harcamaların hangi şehirle daha uyumlu? Cevapla, birlikte bulalım!
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. Yaşını da öğrenelim!
3. Yaşadığın şehirde sosyal aktivite seçeneklerinin bol olması senin için önemli mi?
4. Peki, bir ay içinde en çok neye para harcıyorsun?
5. El işi gerektiren işlerde ne kadar beceriklisin?
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6. Şimdi de bir ayda hobilerine ortalama ne kadar bütçe ayırdığını söyle bakalım!
7. Uygun fiyatlı ama keyifli aktiviteler bulmakta ne kadar iyisin. Puanla bakalım! (1: en az)
8. En çok hangi hobi seni çeker?
9. Biraz seni tanıyalım! Hangi özelliğe sahip birine asla tahammül edemezsin?
10. Son olarak, bir hobiye para harcarken “Buna değer mi?” diye uzun uzun düşünür müsün?
Eskişehir!
İzmir!
Antalya!
İstanbul!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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