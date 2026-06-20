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Hobilerine Ayırdığın Bütçeye Göre Hangi Şehirde Yaşamalısın?

etiket Hobilerine Ayırdığın Bütçeye Göre Hangi Şehirde Yaşamalısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 14:31
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Hobilerine ne kadar bütçe ayırdığın, aslında yaşam tarzın hakkında çok şey söylüyor. Kimi az parayla harika keyif yapar, kimi sevdiği şey için bütçeyi biraz esnetir. Peki senin hobi harcamaların hangi şehirle daha uyumlu? Cevapla, birlikte bulalım!

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1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Yaşadığın şehirde sosyal aktivite seçeneklerinin bol olması senin için önemli mi?

4. Peki, bir ay içinde en çok neye para harcıyorsun?

5. El işi gerektiren işlerde ne kadar beceriklisin?

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6. Şimdi de bir ayda hobilerine ortalama ne kadar bütçe ayırdığını söyle bakalım!

7. Uygun fiyatlı ama keyifli aktiviteler bulmakta ne kadar iyisin. Puanla bakalım! (1: en az)

8. En çok hangi hobi seni çeker?

9. Biraz seni tanıyalım! Hangi özelliğe sahip birine asla tahammül edemezsin?

10. Son olarak, bir hobiye para harcarken “Buna değer mi?” diye uzun uzun düşünür müsün?

Eskişehir!

Eskişehir!

Sen hayatın tadını çıkarmayı seven, hobilerine vakit ve bütçe ayırmaktan çekinmeyen birisin. Ancak bunu yaparken cebini de tamamen boşaltmak istemiyorsun. İşte tam bu yüzden senin şehrin Eskişehir! Sanattan spora, kafelerden kültürel etkinliklere kadar birçok aktiviteyi uygun maliyetlerle deneyimleyebileceğin bu şehir, öğrenci enerjisi ve sosyal yaşamıyla tam sana göre. Hem hareketli hem de samimi atmosferi sayesinde yeni hobiler edinmek ya da mevcut ilgi alanlarını geliştirmek çok daha kolay.

İzmir!

İzmir!

Sen hayatın keyifli yanlarını kaçırmayan, kendine ve hobilerine yatırım yapmayı seven birisin. İster spor, ister sanat, ister yeni deneyimler olsun; seni mutlu eden şeylere zaman ayırmayı biliyorsun. Bu yüzden senin için en uygun şehir İzmir! Deniz kenarında yürüyüşlerden kültür-sanat etkinliklerine, canlı kafe kültüründen açık hava aktivitelerine kadar birçok seçeneği bir arada sunan İzmir, yaşam enerjini besleyecek bir şehir. Burada hem sosyal hayatın tadını çıkarabilir hem de ilgi alanlarını özgürce geliştirebilirsin. Çünkü senin için hayat sadece çalışmaktan ibaret değil; sevdiğin şeylere vakit ayırmak da en az onlar kadar önemli.

Antalya!

Antalya!

Senin hobilerin biraz daha deneyim odaklı. Evde oturmakla yetinmiyor, dışarı çıkmak, yeni yerler görmek, doğayla temas etmek ve farklı aktiviteler denemek istiyorsun. Antalya bu yüzden sana çok uygun: deniz, doğa, spor, kamp, dalış, yürüyüş ve sosyal hayat bir arada. Sen bütçeni sadece eşyalara değil, anılara harcamayı seviyorsun. “Madem para harcıyorum, bana güzel bir deneyim katsın” diyorsun. Bu yüzden enerjisi yüksek, hareketli ve bol aktiviteli şehir Antalya tam sana göre.

İstanbul!

İstanbul!

Sen hobilerine ayırdığın bütçeyi bir masraf gibi değil, kendine yaptığın yatırım gibi görüyorsun. Konser, sergi, workshop, özel kurs, iyi restoran, festival… İlgin varsa bir şekilde zaman da ayırıyorsun, bütçe de. Bu sebeple İstanbul tam senin gibi seçenekleri bol seven biri için biçilmiş kaftan. Çünkü burada canın ne yapmak isterse büyük ihtimalle bir karşılığı var. Tabii bu şehir biraz pahalı, biraz yorucu ama sen “değsin yeter” diyenlerdensin.

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miray soysal
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