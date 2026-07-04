Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Henüz Kazanılmayan Bir Kâr Üzerinden Vergi Ödenir mi?
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Kazandığımız paranın vergisini ödüyoruz doğru ama peki ya daha kazanmadıklarımız ne oluyor? Kazanmadığımız paranın vergisini de ödüyor muyuz? Hollanda Meclisinden geçen yeni kanun tasarısı kazanılmayan kar üzerinden vergi mi ödetiyor? Türkiye'de henüz kazanılmayan kâr üzerinden vergi ödeniyor mu? Hepsini anlattık!
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Türkiye için bakarsak kazanılmayan paranın vergisi ödenmez.
Yatırımcılar için ise durum biraz daha farklı.
Hollanda Meclisinden geçen yasa tasarısı tam olarak ne diyor?
Hollandalıların uygulamaya koymak istedikleri yeni sistem ise şöyle:
Bizim vergi sistemimizde ise böyle bir şey yok.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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