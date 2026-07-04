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Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Henüz Kazanılmayan Bir Kâr Üzerinden Vergi Ödenir mi?

etiket Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Henüz Kazanılmayan Bir Kâr Üzerinden Vergi Ödenir mi?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 16:01
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Kazandığımız paranın vergisini ödüyoruz doğru ama peki ya daha kazanmadıklarımız ne oluyor? Kazanmadığımız paranın vergisini de ödüyor muyuz? Hollanda Meclisinden geçen yeni kanun tasarısı kazanılmayan kar üzerinden vergi mi ödetiyor? Türkiye'de henüz kazanılmayan kâr üzerinden vergi ödeniyor mu? Hepsini anlattık!

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Türkiye için bakarsak kazanılmayan paranın vergisi ödenmez.

Parayı kazanmadığın sürece vergisini ödemezsin. Ama burada küçük bir ayrıntı var. Vergi sistemi paranın banka hesabına geçmesini esas almaz. Verginin doğması için paranın alınması değil, gelirin doğması yeterli olur. Yani sattığın malın parasını şu an almasan da artık fatura kestiğin için o bedel doğmuş olur.

Türk vergi sistemi bu esasa göre çalışır.

Yani 1.000 liralık satış yaptın ve faturası kestin. Ama alan kişiyle 2 ay sonra ödeme için anlaştın. Burada sen paranı almadın ama bu satış gerçekleşip fatura kesildiği için gelir oluştu. Yani para eline geçmemiş olsa da bu gelir üzerinden vergi ödemen gerekir.

Yatırımcılar için ise durum biraz daha farklı.

Borsada yatırım yapanlar aldıkları hisse senedi artsa bile satmadıkları sürece bunun vergisini ödemiyorlar. Burada bir kazanç meydana gelmiş olsa da satış gerçekleşmediği için vergi ortaya çıkmıyor. 

Hollanda'da çıkan yasa ise tam bunu hedef alıyor. 

Yakın zamanda meclisten geçen yasa tasarısı henüz satılmamış olsa bile bazı yatırımların vergilendirilebileceğini öngörüyor. Bu yüzden de sosyal medyada tartışma konusu oluyor zaten.

Sosyal medyada bu olay çok konuşuldu elbette.

Sosyal medyada olay olunca Dr. Hakan Özerol da bu konuya açıklık getiriyor. Çünkü olay sosyal medyada anlatıldığı gibi değil aslında.

Hollanda Meclisinden geçen yasa tasarısı tam olarak ne diyor?

Dr. Hakan Özerol bu olayı şöyle anlatıyor:

Bir hisse senedi ya da bir kripto alıyorsunuz, elinizde tutuyorsunuz. Aldığınız bir varlığın değeri arttı ama siz satmadınız. Yani kârı cebinize koymadınız. Ama devlet diyor ki: 'Olsun arttı ya, ben üzerinden vergi alacağım.'

Yani elindeki hisse senedini satmasan bile devlet bunun vergisini alıyor.

Bu aslında Hollanda'ya özgü bir durum.

Bu uygulama bizde olmadığı için tam anlayamıyoruz. Dr. Hakan Özerol, Hollanda'da yaşanan durumu şöyle açıklıyor:

Hollanda'da uzun yıllar var olan bu kanun bir gelir vergisi kanunu değil, bir servet vergisi kanunu. Yani kazancınız üzerinden değil, servetiniz üzerinden vergi alınıyor. Türkiye'de bu uygulama yok, dünyadaki pek çok ülkede de yok. 

Yeni kanunla bu durumu çözmeye çalışıyorlar.

Yani satılmamış olsa da vergilendirmeye dahil ediyorlardı. Bu yeni kanunun amacı ise bu durumu düzeltmek ve daha makul hale getirmek. Dr. Hakan Özerol, bunu şöyle özetliyor.

Bu durumu çözmek için Hollandalılar şimdi 'Bunu değiştirdik. Daha makul hale getirdik.' diyorlar. Yani tartıştığımız ve garip bulduğumuz şey, daha garip olan bir şeyin düzeltilmiş hali.

Hollandalıların uygulamaya koymak istedikleri yeni sistem ise şöyle:

Dr. Hakan Özerol bunu da açıklıyor:

Faiz, temettü, hisse senedi, kripto vs. bunların yıllık başlangıç ve bitiş değeri farkına bakılıyor. Eğer burada bir artış olmuşsa 1.800 Euro'nun üzerinde bir artış olmuşsa mal varlığınız artmış. O artış üzerinden vergi ödüyorsunuz. En azından artış olmamışsa ödemiyorsunuz.

Bizim vergi sistemimizde ise böyle bir şey yok.

Tabii asıl soru bize böyle bir vergilendirme gelir mi? Dr. Hakan Özerol bu soruya da cevap veriyor:

Bizde bir yatırım aracını satıp kâr ettiyseniz üzerinden vergi konuşuluyor. Ayrıca bizde ve pek çok ülkede varlık vergisi de yok. Hollanda'ya geldi, bize gelir mi diye düşünüyorsanız yakın zamanda gelmez.

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Dr. Hakan Özerol'un açıklamalarını buradan izleyebilirsin.

@qnbturkiye

Kazanılmayan paraya vergi mi? 😱 Hollanda'nın servet vergisini Dr. Hakan Özerol anlatıyor. 📈 #Vergi #Servet #Hollanda

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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