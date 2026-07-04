Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Henüz Kazanılmayan Bir Kâr Üzerinden Vergi Ödenir mi?

Parayı kazanmadığın sürece vergisini ödemezsin. Ama burada küçük bir ayrıntı var. Vergi sistemi paranın banka hesabına geçmesini esas almaz. Verginin doğması için paranın alınması değil, gelirin doğması yeterli olur. Yani sattığın malın parasını şu an almasan da artık fatura kestiğin için o bedel doğmuş olur.

Türk vergi sistemi bu esasa göre çalışır.

Yani 1.000 liralık satış yaptın ve faturası kestin. Ama alan kişiyle 2 ay sonra ödeme için anlaştın. Burada sen paranı almadın ama bu satış gerçekleşip fatura kesildiği için gelir oluştu. Yani para eline geçmemiş olsa da bu gelir üzerinden vergi ödemen gerekir.