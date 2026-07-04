Dr. Hakan Özerol Uyarıyor! Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
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Yatırım yapmak öyle kolay bir iş değil aslında. Bilmeden ve araştırmadan yapılan yatırımların sonu genelde hüsran oluyor. Yatırım yapıyorsan nelere dikkat etmen gerektiğini senin için derledik!
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Yatırım yapma işlemi artık çok kolay.
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Kendine ve araştırmalarına güvenmelisin.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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