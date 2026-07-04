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Dr. Hakan Özerol Uyarıyor! Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

etiket Dr. Hakan Özerol Uyarıyor! Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 14:01
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Yatırım yapmak öyle kolay bir iş değil aslında. Bilmeden ve araştırmadan yapılan yatırımların sonu genelde hüsran oluyor. Yatırım yapıyorsan nelere dikkat etmen gerektiğini senin için derledik!

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Yatırım yapma işlemi artık çok kolay.

Her şeye kolayca erişimimiz olan son zamanlarda yatırım yapma işi de çok kolaylaştı. Tek tıkla yatırım yapabilme imkanımız var artık. Bu işi çok kolaylaştırsa da risklerini de artırdı elbette.

Sosyal medya yatırım tavsiyeleriyle dolu.

Sosyal medyanın her platformunda yatırım tavsiyesi verenler var. Bunların bazıları gerçekten uzman olsalar da bazı kişiler hiçbir uzmanlığı olmadan tavsiyeler verebiliyor. 

Dr. Hakan Özerol burada önemli bir uyarı yapıyor:

Sosyal medya bilgiye erişimimizi kolaylaştırdı ama bilgi kirliliğini de artırdı. Finans tarafında bu çok daha yoğun. 

Yani sosyal medyada gördüğümüz her yoruma kapılıp yatırım yapmamamız gerekiyor. Bu tarz tavsiyelerle yaptığımız yatırımların sonu pek iyi bitmiyor. 

Dr. Hakan Özerol, sosyal medyadaki tavsiyeler için çok önemli bir noktaya parmak basıyor.

SPK lisansı olmayan hiç kimse yatırım tavsiyesi veremez. Bu kanunen suçtur. 

Ne kadar takipçisi olursa olsun ya da ne kadar kazandığını söylerse söylesin bu kişiler gerçek bir uzman değiller ve yatırım tavsiyesi veremezler. Bu tarz kişilerden aldığın tavsiyelerle yaptığın yatırımlar büyük risk taşıyor.

Çok kişinin takip etmesi ve önermesi tavsiyelerin doğru olduğunu göstermez.

Dr. Hakan Özerol'un da özellikle uyardığı bir konu bu. 

Finans piyasalarında kalabalıkları takip etmek, sıklıkla düşülen hatalardan biri ve sonucunda kendinizi uçurumdan aşağı atabilirsiniz.

Sırf çok takipçisi var diye birine inanmamalısınız.

Sosyal medyada bazı hesaplara sadece çok takipçili oldukları için güvenilebiliyor. Ama Dr. Hakan Özerol'un dediği gibi bu yapılan en büyük yanlışlardan biri. Çünkü bu kişi aslında sizi manipüle ediyor olabilir.

Yetkili bir uzman değilse güvenmek doğru değil!

Dr. Hakan Özerol tam da bu konuda uyarıyor zaten.

Size tavsiyede bulunan kişi belki de elindeki malı tepeden size satmaya çalışıyordur. Buna zaten manipülasyon diyoruz. 

Yani bir kişinin çok kazanması, çok parasının olması iyi bir yatırım tavsiyesi vereceğini göstermez.

Kendine ve araştırmalarına güvenmelisin.

Yatırım yaparken her duyduğuna inanmak yerine yapman gereken araştırmalarına ve kendine güvenmek. 

Dr. Hakan Özerol şöyle açıklıyor:

Şirketin bilançosuna, faaliyet raporuna ve kendi analizine güvenmelisiniz. Eğer birisi size kesin bir kazanç vadediyorsa kaçarak oradan uzaklaşmak lazım.

Yani kısacası kolay yoldan yatırım yapmak ve para kazanmak mümkün değil. Çünkü Dr. Hakan Özerol'un da dediği gibi 'Bedava peynir sadece fare kapanında olur.'

Dr. Hakan Özerol burada dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor!

@qnbturkiye

Bedava peynir sadece fare kapanında olur! 🪤 Sosyal medyadaki “kesin kazanç” vaatlerine karşı Dr. Hakan Özerol uyarıyor. #YatırımTavsiyesi #Finans

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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