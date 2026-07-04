Dr. Hakan Özerol Uyarıyor! Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Sosyal medyanın her platformunda yatırım tavsiyesi verenler var. Bunların bazıları gerçekten uzman olsalar da bazı kişiler hiçbir uzmanlığı olmadan tavsiyeler verebiliyor.

Dr. Hakan Özerol burada önemli bir uyarı yapıyor:

Sosyal medya bilgiye erişimimizi kolaylaştırdı ama bilgi kirliliğini de artırdı. Finans tarafında bu çok daha yoğun.

Yani sosyal medyada gördüğümüz her yoruma kapılıp yatırım yapmamamız gerekiyor. Bu tarz tavsiyelerle yaptığımız yatırımların sonu pek iyi bitmiyor.

Dr. Hakan Özerol, sosyal medyadaki tavsiyeler için çok önemli bir noktaya parmak basıyor.

SPK lisansı olmayan hiç kimse yatırım tavsiyesi veremez. Bu kanunen suçtur.

Ne kadar takipçisi olursa olsun ya da ne kadar kazandığını söylerse söylesin bu kişiler gerçek bir uzman değiller ve yatırım tavsiyesi veremezler. Bu tarz kişilerden aldığın tavsiyelerle yaptığın yatırımlar büyük risk taşıyor.