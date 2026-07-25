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Bu Olaylar Hangi Metal Grubunun Başına Geldi?

etiket Bu Olaylar Hangi Metal Grubunun Başına Geldi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 23:01
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Metal dünyası sadece sert rifflerden ve kafa sallamaktan ibaret değil! Yıllar boyunca bazı grupların başına öyle olaylar geldi ki bazen müzikleri kadar bu hikayeler de konuşuldu. Kimi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi, kimi bir konser sırasında ortalığı birbirine kattı! Bakalım sen, metal tarihinin en ilginç olaylarını ne kadar iyi biliyorsun?

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1. Dünyanın en gürültülü konserlerinden bazılarını vererek yıllarca rekorlarla anılan grup hangisi?

2. 1984 yılında hangi grubun gitaristi aşırı doz nedeniyle klinik olarak birkaç dakika ölü ilan edildi?

3. 1991 yılında Moskova'da yüz binlerce kişinin katıldığı dev konserle tarihe geçen grup hangisiydi?

4. 2004 yılında eski gitaristi Dimebag Darrell'in sahnede vurularak hayatını kaybetmesiyle metal tarihinin en acı olaylarından birini yaşayan grup hangisiydi?

5. 1982 yılında çıkardıkları bir albümün kapağında şeytanı tuvalette gösterdikleri için bazı mağazaların albümü satmayı reddettiği grup hangisiydi?

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6. Norveç black metal sahnesindeki kilise yangınları ve skandallarla sık sık gündeme gelen grup hangisiydi?

7. 1980'lerde şarkılarının gençleri intihara teşvik ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan grup hangisiydi?

8. Bir konser sırasında davulcusu sahneden düşmesine rağmen şarkıyı durdurmayıp konseri tamamlayan grup hangisiydi?

Metal dünyasının olaylarına bir hayli uzaksın!

Metal müzik dinliyor olabilirsin ama grupların arkasındaki hikayeler konusunda daha yolun başındasın. Aslında bu kötü bir şey değil çünkü metal tarihinin en eğlenceli kısmı biraz da bu ilginç olayları keşfetmek. Bir grubun albümünü dinlemek başka, o grubun yıllar içinde yaşadığı çılgınlıkları öğrenmek bambaşka bir deneyim. Birkaç belgesel ve biyografiyle bu skorun çok hızlı yükseleceğine eminiz. Şimdilik metal tarihinin öğrencisi sayılırsın!

Hiç fena sayılmazsın!

Sen sadece dinlediğin grupların albümlerini değil, yaşadıkları olayları da takip ediyorsun. Birçok olayı biliyor olsan da bazı detaylar gözünden kaçmış olabilir. Muhtemelen sevdiğin gruplar hakkında saatlerce konuşabilecek kadar bilgi sahibisin. Yine de metal tarihi o kadar büyük bir havuz ki her zaman öğrenilecek yeni bir hikaye çıkıyor. Birkaç haber ve belgesel maratonuyla üst seviyeye çıkman an meselesi!

Metal müziğin magazin muhabiri gibisin!

Sen metal tarihinin en meşhur olaylarını, skandallarını ve dönüm noktalarını neredeyse eksiksiz biliyorsun. Muhtemelen yalnızca albümlere değil, röportajlara, konser kayıtlarına ve grup biyografilerine de hakimsin. Bir grubun adı geçtiğinde aklına önce diskografisi değil, yaşadığı enteresan olaylar geliyor olabilir. Arkadaş ortamında metal üzerine açılan sohbetlerde kaynak gösterilen kişi direkt sen oluyorsun! Kısacası sen sadece dinleyici değil, adeta yürüyen bir metal tarihi arşivisin! 👏

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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