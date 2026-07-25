Bu Olaylar Hangi Metal Grubunun Başına Geldi?
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Metal dünyası sadece sert rifflerden ve kafa sallamaktan ibaret değil! Yıllar boyunca bazı grupların başına öyle olaylar geldi ki bazen müzikleri kadar bu hikayeler de konuşuldu. Kimi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi, kimi bir konser sırasında ortalığı birbirine kattı! Bakalım sen, metal tarihinin en ilginç olaylarını ne kadar iyi biliyorsun?
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1. Dünyanın en gürültülü konserlerinden bazılarını vererek yıllarca rekorlarla anılan grup hangisi?
2. 1984 yılında hangi grubun gitaristi aşırı doz nedeniyle klinik olarak birkaç dakika ölü ilan edildi?
3. 1991 yılında Moskova'da yüz binlerce kişinin katıldığı dev konserle tarihe geçen grup hangisiydi?
4. 2004 yılında eski gitaristi Dimebag Darrell'in sahnede vurularak hayatını kaybetmesiyle metal tarihinin en acı olaylarından birini yaşayan grup hangisiydi?
5. 1982 yılında çıkardıkları bir albümün kapağında şeytanı tuvalette gösterdikleri için bazı mağazaların albümü satmayı reddettiği grup hangisiydi?
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6. Norveç black metal sahnesindeki kilise yangınları ve skandallarla sık sık gündeme gelen grup hangisiydi?
7. 1980'lerde şarkılarının gençleri intihara teşvik ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan grup hangisiydi?
8. Bir konser sırasında davulcusu sahneden düşmesine rağmen şarkıyı durdurmayıp konseri tamamlayan grup hangisiydi?
Metal dünyasının olaylarına bir hayli uzaksın!
Hiç fena sayılmazsın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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