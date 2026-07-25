Bu Olaylar Hangi Metal Grubunun Başına Geldi?

Metal müzik dinliyor olabilirsin ama grupların arkasındaki hikayeler konusunda daha yolun başındasın. Aslında bu kötü bir şey değil çünkü metal tarihinin en eğlenceli kısmı biraz da bu ilginç olayları keşfetmek. Bir grubun albümünü dinlemek başka, o grubun yıllar içinde yaşadığı çılgınlıkları öğrenmek bambaşka bir deneyim. Birkaç belgesel ve biyografiyle bu skorun çok hızlı yükseleceğine eminiz. Şimdilik metal tarihinin öğrencisi sayılırsın!