TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Neden İstifa Etmeli?
2026 Dünya Kupası heyecanı Türkiye için çok erken ve sancılı bir şekilde sona erdi. Turnuvadaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, kalesinde gördüğü tek golle sahadan mağlup ayrılarak kupa hayallerine ve turnuvaya henüz yolun başında veda etti.
Mağlubiyet, kısa sürede büyük tepkiye ve futbol kamuoyunda bir krize dönüştü. Saha içindeki etkisiz futbol, saha dışındaki idari krizler ve turnuva boyunca süregelen gerilimler, faturanın doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine kesilmesine neden oldu. Vatandaşlar, başta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere, bu başarısızlıktaki tüm aktörlerin istifası isteniyor.
Futbolseverlerin öfkesi devam ederken 'TFF Başkanı neden istifa etmeli?' sorusu ise madde madde yanıt buldu.
1. "Milli takım elenmedi, kibir elendi."
2. "20 Temmuz'da New York'tan kupayla döneceğiz' diyordu. 20 Haziran'da turnuvaya veda ettik biz."
4. "2. maçlar başladı bir Haiti bir de biz havlu attık."
5. Fatih Terim’in sözlerine “Sırtlanlar, akbabalar” sözleriyle yanıt verdi.
6. Cinsel saldırı failine sessiz kaldı, futbolu kutuplaştırdı...
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