TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Neden İstifa Etmeli?

Ersin Düzen:

'Bu işi federasyon da iyi idare edememiştir. Başta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu net bir şekilde söyleyeyim hemen istifa etmelidir! Bu sürecin bu noktaya gelmesinde birinci sorumlu odur. '20 Temmuz'da New York'tan kupayla döneceğiz' diyordu. 20 Haziran'da turnuvaya veda ettik biz!

Biz birlik beraberlik içerisinde bir şeyleri çözmeye çalışırken ayrıştıran kimdi peki? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ydu! Türkiye'nin en başarılı teknik adamı Fatih Terim destek verdi diye, bunu kalkıp da başka bir şekilde yorumlayıp toplumu başka bir şeye dönüştürdü. İnsanları akbaba yaptı, insanları sırtlan yaptı! Ne oldu peki? Ne geçti elinize ya?! Şimdi ne diyeceksiniz? Vermeyecek misiniz hesap?'

Biz maçı aslında dün kaybetmiştik zaten. Montella dün çıktı 'Bize saygı gösterilmedi' dedi. Nasıl saygı gösterilmedi? 80 milyon insan yurt içinde, milyonlarca insan yurt dışında saygı gösterdi. Daha ne yapılması gerekiyordu peki? Herkes sevgi gösterdi. Ne olması gerekiyordu? Bir baksınlar bakalım Afrikalı oyuncular ne şartlarda buraya geldi. Siz bir gün bile yokluk görmediniz, Allah daha çok versin! Ama bu şımarıklık nedir ya? Böyle olmaz!'