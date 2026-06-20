article/comments
article/share
Haberler
Spor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Neden İstifa Etmeli?

etiket TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Neden İstifa Etmeli?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 14:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası heyecanı Türkiye için çok erken ve sancılı bir şekilde sona erdi. Turnuvadaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, kalesinde gördüğü tek golle sahadan mağlup ayrılarak kupa hayallerine ve turnuvaya henüz yolun başında veda etti.

Mağlubiyet, kısa sürede büyük tepkiye ve futbol kamuoyunda bir krize dönüştü. Saha içindeki etkisiz futbol, saha dışındaki idari krizler ve turnuva boyunca süregelen gerilimler, faturanın doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine kesilmesine neden oldu. Vatandaşlar, başta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere, bu başarısızlıktaki tüm aktörlerin istifası isteniyor.

Futbolseverlerin öfkesi devam ederken 'TFF Başkanı neden istifa etmeli?' sorusu ise madde madde yanıt buldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
29 Gün
:
09 Saat
:
15 Dakika
:
33 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Milli takım elenmedi, kibir elendi."

1. "Milli takım elenmedi, kibir elendi."
twitter.com

Zeki Kayahan Coşkun:

'✅ __Milli Takım elenmedi…

Yapımı hukuken tartışmalı, futbolculara prim olarak öne sürülen villalar elendi…

Doğa, toprak, ağaçlar, villa arazisini yuva bilmiş canlılar şampiyon oldu…

Milli Takım elenmedi…

Bir futbol turnuvasını, futbol turnuvası ötesinde gören anlayış elendi…

Tankla, tüfekle, silahla, Dünya Kupası’na değil de Savunma Sanayi Fuarı’na katılmış gibi tanıtımı yapılan propoganda elendi…

Sahadan, futboldan çok bıyıkla, saçla, sembollerle meşgul olan akıl elendi… 

✅ Milli Takım elenmedi…

Sahadaki oyundan ziyade sloganlara, gösterilere ve hamasete güvenen akıl elendi..

Şımarıklık, tepeden bakma, hazımsızlık, adamcılık elendi… 

Eleştiriyi düşmanlık, sorgulamayı ihanet, başarıyı hak, başarısızlığı ise tesadüf sayan kibir elendi…

Tevazu, liyakat, akıl şampiyon oldu…

✅ Milli Takım elenmedi…

Sıradan bir takımı çalıştıracak potansiyeli bile olmayan Montella ve sert sert konuşan Federasyon Başkanı elendi… 

 

Futbol da her iş gibidir… 

Ne kadar süslersen süsle, dönüp dolaşıp gerçeğe bakar…

Ne kadar slogan üretirsen üret, dönüp dolaşıp oyuna bakar…

Ne kadar gürültü çıkarırsan çıkar, sonuca bakar…

Dünya Kupası’da 2002’yi özel yapan yalnızca üçüncülük değildi…

O takımın etrafında oluşan samimiyetti…

Halkın tüm kesimi, dışlanmadan kendilerinden bir parça görüyordu…

Başarıdan önce sempatiyi,

sonuçtan önce duruşu, gösteriden önce futbolu kaybettik…

Maalesef…

Geçmiş olsun...

2. "20 Temmuz'da New York'tan kupayla döneceğiz' diyordu. 20 Haziran'da turnuvaya veda ettik biz."

2. "20 Temmuz'da New York'tan kupayla döneceğiz' diyordu. 20 Haziran'da turnuvaya veda ettik biz."

Ersin Düzen:

'Bu işi federasyon da iyi idare edememiştir. Başta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu net bir şekilde söyleyeyim hemen istifa etmelidir! Bu sürecin bu noktaya gelmesinde birinci sorumlu odur. '20 Temmuz'da New York'tan kupayla döneceğiz' diyordu. 20 Haziran'da turnuvaya veda ettik biz!

Biz birlik beraberlik içerisinde bir şeyleri çözmeye çalışırken ayrıştıran kimdi peki? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ydu! Türkiye'nin en başarılı teknik adamı Fatih Terim destek verdi diye, bunu kalkıp da başka bir şekilde yorumlayıp toplumu başka bir şeye dönüştürdü. İnsanları akbaba yaptı, insanları sırtlan yaptı! Ne oldu peki? Ne geçti elinize ya?! Şimdi ne diyeceksiniz? Vermeyecek misiniz hesap?'

Biz maçı aslında dün kaybetmiştik zaten. Montella dün çıktı 'Bize saygı gösterilmedi' dedi. Nasıl saygı gösterilmedi? 80 milyon insan yurt içinde, milyonlarca insan yurt dışında saygı gösterdi. Daha ne yapılması gerekiyordu peki? Herkes sevgi gösterdi. Ne olması gerekiyordu? Bir baksınlar bakalım Afrikalı oyuncular ne şartlarda buraya geldi. Siz bir gün bile yokluk görmediniz, Allah daha çok versin! Ama bu şımarıklık nedir ya? Böyle olmaz!'

3.

4. "2. maçlar başladı bir Haiti bir de biz havlu attık."

4. "2. maçlar başladı bir Haiti bir de biz havlu attık."

Erman Toroğlu:

'Faturayı futbol federasyonuna kesmek gerekiyor. Dediler ki ‘Milli Takımın kamp yaptığı yerin sıcaklığı ile oynadığı yer arasındaki sıcaklık arasında büyük fark var’. Neden yakında kamp yapılmadı diyince şunu söylediler, ‘Son katıldığımız için bize o kaldı.’ Başka şansı zorlayamaz mıydık? Bizim buradaki vatandaşlarla oradaki vatandaşlarımız kontak kurup bir şey mi yaptılar onu bilmek lazım. Fatih Terim ‘Bekleyin’ dedi. Dediği doğru, daha çok şey değişir dedi. Ama TFF bakanı tepki verdi inanılır gibi değil. Adam sana yumruk atamdı ki iyilik yaptı.

Bu kuralları bizde uygulayabilir misiniz? Elle ağız kapamayı 5 saniye kuralını. VAR sadece büyüklere çalışıyor ligimizde- O 'sakın ha'yı söyleyemezseniz Dünya Kupası'ndan elenirsiniz.'

5. Fatih Terim’in sözlerine “Sırtlanlar, akbabalar” sözleriyle yanıt verdi.

5. Fatih Terim’in sözlerine “Sırtlanlar, akbabalar” sözleriyle yanıt verdi.

Fatih Terim, Dünya Kupası’nda Türkiye’nin ilk mağlubiyetinin ardından Milli Takım’a karşı turnuva boyunca toleranslı olunması gerektiğini söylemişti. Terim, “O çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Üzülenleri de sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var, bunun için sorularımız var, onlarda cevabı hazırdır” ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu ise tecrübeli teknik direktöre “Sırtlanlar, akbabalar” sözleriyle seslendi.

“Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar, akbabalar da yukarıdan süzerler, kavga edip hayal kırıklığına uğrayan var mı, zayıf noktada olan biri var mı, inip de kapayım diye. Bütün ekibi motive etme anlamında da çok iyi oldu, bu kadar mı akbaba, sırtlan varmış içimizde, ilk maçtı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Onları Türk milletine havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. __ Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık. Bu sene A Ligi'ne yükseldik, İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız.

Fatih Terim’e hiç yakıştıramadım. Elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimizin sahada vermesi lazım.”

6. Cinsel saldırı failine sessiz kaldı, futbolu kutuplaştırdı...

6. Cinsel saldırı failine sessiz kaldı, futbolu kutuplaştırdı...

Paraguay mağlubiyetiyle gelen elenme, aslında buz dağının sadece görünen kısmıydı. Futbolseverlerin ve spor otoritelerinin TFF yönetimini acilen istifaya çağırmasının arkasında, sezon boyunca biriken ve Türk futbolunu kaosa sürükleyen çok daha derin krizler yer alıyor:

6. Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarına rağmen futbolcu Atakan Karazor'un senelerdir milli takım kadrosuna dahil edilmesine TFF yönetimi sessiz kaldı. Oyuncunun bu turnuva kadrosunda yer almamasının ahlaki gerekçelerle değil, tamamen ABD'nin cinsel saldırı faillerine vize vermemesi nedeniyle zorunlu bir durum olduğu ortaya çıktı. 

7. Turnuva öncesinde futbolculara prim olarak verileceği öne sürülen ve yapımı hukuken tartışmalı olan lüks villalarla ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialara karşı TFF yönetimi açıklama yapmadı.

8. TFF Başkanı, sezon boyunca ligin lokomotifi olan kulüplerle köprüleri atmayı tercih etti. Kulüp yönetimleriyle yapıcı bir diyalog kurmak yerine sürekli kutup yaratan sert bir dil kullandı.

9. Sezon boyunca Süper Lig'de yaşanan hakem rezaletleri ve VAR sistemindeki tutarsız kararlar, Türk futbolunu adeta bir kaos ortamına sürükledi. TFF'nin hakem krizlerini çözmekte yetersiz kalması sahadaki rekabeti tamamen gölgeledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

TFF'ye tepkiler👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın