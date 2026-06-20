TYT'den Çıkan Adaylar X'e Koştu, Güldüren Paylaşımlar Gecikmedi
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2026 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin tamamlanmasının ardından sosyal medya hareketlendi. Sınavdan çıkan adaylar, yaşadıkları heyecanı ve sorularla ilgili ilk izlenimlerini X hesabından paylaşırken ortaya yine birbirinden eğlenceli yorumlar çıktı.
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2026 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), sona erdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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