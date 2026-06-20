article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
TYT'den Çıkan Adaylar X'e Koştu, Güldüren Paylaşımlar Gecikmedi

TYT'den Çıkan Adaylar X'e Koştu, Güldüren Paylaşımlar Gecikmedi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2026 - 14:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin tamamlanmasının ardından sosyal medya hareketlendi. Sınavdan çıkan adaylar, yaşadıkları heyecanı ve sorularla ilgili ilk izlenimlerini X hesabından paylaşırken ortaya yine birbirinden eğlenceli yorumlar çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), sona erdi.

2026 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), sona erdi.

Sınav maratonunun ilk etabını tamamlayan milyonlarca aday, salonlardan çıkar çıkmaz soluğu sosyal medyada aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da X platformunda sınava dair yorumlar ve esprili paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Bazı öğrenciler uzun paragraf sorularından yakınırken, bazıları ise akıllarına takılan sorularla ilgili paylaşım yapmayı tercih etti. Mizah dolu yorumlar, sınav stresinin ardından sosyal medyaya damga vurdu.

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın