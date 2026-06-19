article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
YouTuber Ali Biçim'in Cem Yılmaz Performansı Viral Oldu

YouTuber Ali Biçim'in Cem Yılmaz Performansı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2026 - 17:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mantra isimli YouTube kanalında Dünya Kupası maçlarının yorumlandığı Tıraş isimli programdaki bir kesit adeta sosyal medyayı ele geçirdi. Programın Efe Uygaç ve Koray Koç ile birlikte sunan Ali Biçim yaptığı Cem Yılmaz taklidiyle viral oldu. Bazı kullanıcılar taklidin başarılı olduğunu düşünürken bazıları da Biçim'in taklidini başarısız buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlar böyle kaydedildi 📹

Özellikle Cem Yılmaz'ın 90'lar sonu ve 2000'ler başında takip edenler taklidi beğendi.

Özellikle Cem Yılmaz'ın 90'lar sonu ve 2000'ler başında takip edenler taklidi beğendi.
twitter.com

Ali Biçim'in Dünya Kupası performansına da iki çift laf edildi.

Ali Biçim'in Dünya Kupası performansına da iki çift laf edildi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın