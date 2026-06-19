YouTuber Ali Biçim'in Cem Yılmaz Performansı Viral Oldu
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Mantra isimli YouTube kanalında Dünya Kupası maçlarının yorumlandığı Tıraş isimli programdaki bir kesit adeta sosyal medyayı ele geçirdi. Programın Efe Uygaç ve Koray Koç ile birlikte sunan Ali Biçim yaptığı Cem Yılmaz taklidiyle viral oldu. Bazı kullanıcılar taklidin başarılı olduğunu düşünürken bazıları da Biçim'in taklidini başarısız buldu.
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O anlar böyle kaydedildi 📹
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Özellikle Cem Yılmaz'ın 90'lar sonu ve 2000'ler başında takip edenler taklidi beğendi.
Ali Biçim'in Dünya Kupası performansına da iki çift laf edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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