4. Dönemi İçin Fenerbahçe'ye Gelen İsmail Kartal Sosyal Medyanın Gündeminde
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Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyordu. Kulüp yeni teknik direktörün saat 13.00'te açıklanacağını duyurmuştu. Pek çok kişi sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman'la anlaştığını düşünürken 4. İsmail Kartal döneminin başlaması pek çok kişi şaşırttı. İsmail Kartal'ın bu görevde pek çok kez bulunması sosyal medyada goygoycuların diline düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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