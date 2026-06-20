Almiron’un Ağzını Kapatarak Mert Müldür’e Ne Söylediğine Dair İronik Tahminler

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye ile Paraguay arasında oynanan kritik mücadele hüsranla sonuçlandı. Türkiye, Dünya Kupası’na veda ederken maçta yaşananlar dünyada gündem oldu. Maçın kritik anlarından biri ise Paraguay, kaptanı Miguel Almiron’un ağzını kapatarak Mert Müldür’e bir şey söylemesi oldu. Hakem Ivan Arcides Barton Cisneros, VAR uyarısıyla oyunu durdurdu. FIFA’nın yeni kuralına göre futbolcunun oyun sırasında ağzını kapatarak konuşması yasak. Söz konusu olayın ardından Paraguay kaptanına kırmızı kart çıktı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken yerli ve yabancı kullanıcılar ağzını kapatarak konuşan Almiron’un ne söylediğine dair ironik tahminlerde bulundu.