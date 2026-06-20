Almiron’un Ağzını Kapatarak Mert Müldür’e Ne Söylediğine Dair İronik Tahminler
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Türkiye-Paraguay maçında Paraguay kaptanı Miguel Almiron, Mert Müldür’e yönelik sözleri nedeniyle VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Almiron’un ağzını kapattığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Yerli ve yabancı kullanıcılar Almiron’un ağzını kapatarak ne söylediğine dair tahmininde bulundu.
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Ağzını kapatarak konuşması gündem oldu, ne söylediğine dair ironik tahminler geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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