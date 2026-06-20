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Almiron’un Ağzını Kapatarak Mert Müldür’e Ne Söylediğine Dair İronik Tahminler

etiket Almiron’un Ağzını Kapatarak Mert Müldür’e Ne Söylediğine Dair İronik Tahminler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 10:35
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Türkiye-Paraguay maçında Paraguay kaptanı Miguel Almiron, Mert Müldür’e yönelik sözleri nedeniyle VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Almiron’un ağzını kapattığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Yerli ve yabancı kullanıcılar Almiron’un ağzını kapatarak ne söylediğine dair tahmininde bulundu.

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Ağzını kapatarak konuşması gündem oldu, ne söylediğine dair ironik tahminler geldi.

Ağzını kapatarak konuşması gündem oldu, ne söylediğine dair ironik tahminler geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye ile Paraguay arasında oynanan kritik mücadele hüsranla sonuçlandı. Türkiye, Dünya Kupası’na veda ederken maçta yaşananlar dünyada gündem oldu. Maçın kritik anlarından biri ise Paraguay, kaptanı Miguel Almiron’un ağzını kapatarak Mert Müldür’e bir şey söylemesi oldu. Hakem Ivan Arcides Barton Cisneros, VAR uyarısıyla oyunu durdurdu. FIFA’nın yeni kuralına göre futbolcunun oyun sırasında ağzını kapatarak konuşması yasak. Söz konusu olayın ardından Paraguay kaptanına kırmızı kart çıktı. 

O anlar sosyal medyada gündem olurken yerli ve yabancı kullanıcılar ağzını kapatarak konuşan Almiron’un ne söylediğine dair ironik tahminlerde bulundu.

İşte o tahminler👇🏻

İşte o tahminler👇🏻
twitter.com

'Shawarma dönerden daha iyidir.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Kebap abartılıyor.'

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👇🏻
twitter.com

'Yamal Arda Güler'den daha iyidir.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Döner Almanya'nındır.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Türk dondurması lezzetli değil, sadece şov yapıyorlar.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Meğerse sadece kebap meselesiymiş.'

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👇🏻
twitter.com

'Kırmızı kart, shawarmadan daha iyidir.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Ne dedin sen az önce? Bu resmen saygısızlık, burger çok daha iyi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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