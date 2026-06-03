Sevgili Başak, bugün yönetici gezegenin Merkür'ün Neptün ile olan karesi, evlilik, ortaklık ve açık düşmanlıklar evinde büyük bir iletişim kaosu yaratıyor. Karşındaki insanların ne demek istediğini anlamakta zorlanabilir, onların belirsiz tavırları yüzünden kendi netliğini kaybedebilirsin. Sözlere değil, eylemlere odaklandığında kimin gerçek kimin sahte olduğunu hemen anlayacaksın.

Ticari ortaklıklarda veya sözleşme yenilemelerinde karşı tarafın ustaca yaptığı kelime oyunları seni manipüle edebilir. Seni yatıştırmak için söylenen yuvarlak cümlelerin ardında sorumluluktan kaçma çabası yatıyor olabilir. İmzalanacak her maddede keskin sınırlarını çizmeli, empati yaparken kendi haklarını kurban etmemelisin.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde partnerinin bir konuyu sürekli geçiştirmesi veya net cevaplar vermemesi zihninde şüpheler yaratabilir. Onu darlamak yerine, dürüstlüğün ilişkinin temeli olduğunu sakin bir dille hatırlatmalısın. Bekarsan, sürekli yardıma muhtaç olan, kurban rolü oynayarak senin o merhametli kalbini sömürmeye çalışan profillere karşı gardını almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...