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Başak Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 9 Ağustos’ta yöneticin Merkür’ün en içsel alanına geçmesi, bu hafta sahnede olmak yerine perde arkasında hazırlık yapmanı öneriyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni ise sessizce yürüttüğün bir işe sağlamlık katıyor, kimse görmese bile ilerlediğini biliyorsun. Yeni bir başlangıç için biraz beklemeli, önce zemini hazırlamalısın.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’ta Venüs’ün kazanç alanına geçmesi haftanın en güzel finansal haberi; gelirinde gözle görülür bir iyileşme ya da güzel bir teklif gündemine gelebilir. Son Dördün de uzakla ilgili bir harcamayı gözden geçirmeni istiyor.

Aşk hayatında Venüs 6 Ağustos’a kadar hâlâ burcunda, yani haftanın ilk günlerinde çekimin zirvede. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin sana gösterdiği somut emeği fark etmen aranızı yumuşatıyor. Bekar bir Başak burcu isen, seni gösterişli sözlerle değil, gerçek jestlerle etkileyen biri hafta içinde belirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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