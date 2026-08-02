Sevgili Başak, 9 Ağustos’ta yöneticin Merkür’ün en içsel alanına geçmesi, bu hafta sahnede olmak yerine perde arkasında hazırlık yapmanı öneriyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni ise sessizce yürüttüğün bir işe sağlamlık katıyor, kimse görmese bile ilerlediğini biliyorsun. Yeni bir başlangıç için biraz beklemeli, önce zemini hazırlamalısın.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’ta Venüs’ün kazanç alanına geçmesi haftanın en güzel finansal haberi; gelirinde gözle görülür bir iyileşme ya da güzel bir teklif gündemine gelebilir. Son Dördün de uzakla ilgili bir harcamayı gözden geçirmeni istiyor.

Aşk hayatında Venüs 6 Ağustos’a kadar hâlâ burcunda, yani haftanın ilk günlerinde çekimin zirvede. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin sana gösterdiği somut emeği fark etmen aranızı yumuşatıyor. Bekar bir Başak burcu isen, seni gösterişli sözlerle değil, gerçek jestlerle etkileyen biri hafta içinde belirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…