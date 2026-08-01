Sevgili Başak, bugün Venüs senin burcunda ilerlerken gündüz saatlerinde Lilith ile kurduğu gerilim seni derin bir konuda zorluyor, gece ise Ay’ın Koç burcuna geçişiyle ortak kaynaklara odaklanıyorsun. İş hayatında başkasının bütçesiyle ya da bir ortaklıkla ilgili bir konu bugün gündemine girebilir. Venüs-Lilith gerilimi, paylaşılan bir konuda içten içe biriktirdiğin bir rahatsızlığı açığa çıkarabilir. Bugün bu konuyu bastırmak yerine ele almalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, güvenmekte zorlandığın eski bir yarayı iyileştirmen için sana kapı aralıyor.

Maddi konularda derin bir finansal mesele gündeme geliyor. Bir borç, bir kredi ya da paylaşılan bir hesap bugün karşına çıkabilir. Venüs’ün burcundaki titiz enerjisi, bu konuyu belgelerle netleştirmen için sana güç veriyor. Duygularınla değil, rakamlarla hareket ettiğinde işin içinden çıkıyorsun.

Aşk hayatında derinlik ve güven konusu öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine tam olarak açılmanı engelleyen bir çekinceyi bugün fark edip onunla paylaşabilirsin. Bekar bir Başak burcu isen, geçmişte yaşadığın bir kırılma, kendini birine tümüyle bırakmanı zorlaştırıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…