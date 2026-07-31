Sevgili Başak, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi doğrudan ikili ilişkilerini etkiliyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerin senden daha fazla ilgi, şefkat veya netlik bekleyebilir. Her sözü analiz etmek yerine ne hissettiğini açıkça söylemen ilişkinizde işleri sandığından daha kolay hale getirecektir.

Eğer bekarsan, birebir çalıştığın biri, bir müşteri veya ortak arkadaş aracılığıyla tanışacağın yeni biri ilgini çekebilir. Sakin ama kolay çözülemeyen tavırları merakını artırırken aranızdaki bakışmaların arkadaşlığın ötesine geçtiğini fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…