Sevgili Başak, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni değişiyor ve Kuzey Düğüm senin günlük düzen alanına yerleşiyor. Bu geçiş, aşkta gündelik uyumu öne çıkarıyor. İlişkin varsa, ilişkinizi asıl ayakta tutan şeyin büyük romantik jestler değil, günlük hayatı ne kadar uyumlu paylaştığınız olduğunu fark ediyorsun. Birlikte kahvaltı hazırlamak, gün içinde birbirinize küçük mesajlar atmak ya da akşam evi birlikte toplamak, en pahalı hediyeden daha çok bağlıyor sizi. Bugün bu küçük ortak anlara özen göstermelisin. Sevgi, sıradan günlerin içine sinmiş küçük özenlerle büyür. İlişkini süslü anlarda değil, gündelik akışın içinde beslediğinde kalıcı oluyor.

Bekarsan, seninle aynı yaşam ritmini paylaşabilecek, hayatına kolayca karışabilecek biri sana çekici geliyor. Gösterişli ve fırtınalı bir aşktan çok, sabahları aynı saatte kalkan, akşamları benzer şeylerden keyif alan, günlük hayatına uyum sağlayabilecek birini arıyorsun. Bugün tanışacağın biriyle aranızda böyle sakin bir uyum hissedersen, bunu küçümseme. En sağlam ilişkiler çoğu zaman bu sessiz uyumdan doğar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…