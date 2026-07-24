Sevgili Başak, Satürn bugün durağanlaşıyor ve senin ortak kaynaklar alanını etkiliyor. Bu enerji, gizli tuttuğun konuları gündeme taşıyor. İlişkin varsa, partnerinden sakladığın bir mesele var. Belki bir borç, belki geçmişine dair bir olay, belki de içinde tuttuğun bir düşünce. Bunu ondan sakladığın sürece aranıza görünmez bir duvar giriyor. Bugün anlatmanın tam zamanı, çünkü Satürn'ün desteğiyle bu konuşma sakin geçecek.

Bekarsan, kendini birine tamamen açmakta zorlanıyorsun. Belli bir noktaya kadar yaklaşıyorsun, sonra geri çekiliyorsun. Bu koruma refleksin seni güvende tutuyor ama yalnız bırakıyor. Bugün küçük bir şey paylaşmayı denemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…