Sevgili Başak, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin ortak kaynaklar alanını ağırlaştırıyor. Başkasının parasıyla yürüyen bir konu bugün ciddiyetini gösteriyor. İş hayatında bir ortağınla aranızdaki finansal yükümlülük netleşmek istiyor. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu konuyu sakin biçimde ele alma gücü veriyor. Belgeleri elden geçirmen bugün faydalı olacak.

Maddi konularda borç ve kredi hesabı gündemine giriyor. Bir taksitin süresi, bir kredinin faizi ya da ödemen gereken bir vergi bugün karşına çıkıyor. Satürn bu tabloyu görmezden gelmene izin vermiyor. Gerçek rakamlarla yüzleşmen seni uzun vadede rahatlatacak.

Aşk hayatında derin bir güven meselesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle aranızda paylaşılmayan bir konu bugün ağırlık yaratıyor. Bekar bir Başak burcu isen, kendini birine tamamen açmakta zorlanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…