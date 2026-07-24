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Başak Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin ortak kaynaklar alanını ağırlaştırıyor. Başkasının parasıyla yürüyen bir konu bugün ciddiyetini gösteriyor. İş hayatında bir ortağınla aranızdaki finansal yükümlülük netleşmek istiyor. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu konuyu sakin biçimde ele alma gücü veriyor. Belgeleri elden geçirmen bugün faydalı olacak.

Maddi konularda borç ve kredi hesabı gündemine giriyor. Bir taksitin süresi, bir kredinin faizi ya da ödemen gereken bir vergi bugün karşına çıkıyor. Satürn bu tabloyu görmezden gelmene izin vermiyor. Gerçek rakamlarla yüzleşmen seni uzun vadede rahatlatacak.

Aşk hayatında derin bir güven meselesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle aranızda paylaşılmayan bir konu bugün ağırlık yaratıyor. Bekar bir Başak burcu isen, kendini birine tamamen açmakta zorlanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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