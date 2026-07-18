Sevgili Başak, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, günlük rutinlerinde ve iş ilişkilerinde bir denge arayışı getiriyor. Güneş-Ay sekstili zihinsel netliğini artırırken, Ay-Neptün karşıtlığı bir konuda fazla eleştirel davranmana neden olabilir; kendine biraz tolerans tanı.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni titiz çalışmanın karşılığını görmeni sağlıyor; emek verdiğin bir konu bugün fark ediliyor. Mars-Satürn sekstili disiplinini pekiştirirken, aldığın sonuçlar kalıcı oluyor.

Aşk hayatında da mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırakman gerekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinden beklentilerini biraz gevşetmen ilişkinize nefes aldıracak. Bekar bir Başak burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle plan dışı bir tanışıklık seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…