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Başak Burcu right-white
19 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 19 Temmuz Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, günlük rutinlerinde ve iş ilişkilerinde bir denge arayışı getiriyor. Güneş-Ay sekstili zihinsel netliğini artırırken, Ay-Neptün karşıtlığı bir konuda fazla eleştirel davranmana neden olabilir; kendine biraz tolerans tanı.

Kariyer ve para tarafında Ay-Plüton üçgeni titiz çalışmanın karşılığını görmeni sağlıyor; emek verdiğin bir konu bugün fark ediliyor. Mars-Satürn sekstili disiplinini pekiştirirken, aldığın sonuçlar kalıcı oluyor.

Aşk hayatında da mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırakman gerekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinden beklentilerini biraz gevşetmen ilişkinize nefes aldıracak. Bekar bir Başak burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle plan dışı bir tanışıklık seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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