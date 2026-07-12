Sevgili Başak, bugün gökyüzü uzun zamandır üzerinde düşündüğün konulara farklı bir açıdan bakmanı söylüyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geçmişte gözden kaçırdığın ayrıntıları fark etmeni kolaylaştırırken verdiğin kararların doğru olup olmadığını da sorgulatabilir. İş hayatında çözülemeyen bir problem için bitirici hamle senden gelecek gibi görünüyor. Bugün göstereceğin titizlik, seni bir adım öne taşıyacak.

Maddi konularda göz sağlığınla ilgili bir gelişme gündeme gelebilir. Lens ya da gözlük numaranın değişmesi, yeni bir gözlük yaptırman veya lenslerini yenilemen gerekebilir. İlk etapta plan dışı bir harcama gibi görünse de bu değişiklik günlük yaşamındaki konforunu önemli ölçüde artıracaktır.

Aşk hayatında ilişkisi olan Başaklar, partnerleri hakkında derin düşüncelere dalacak gibi görünüyor. Aranızda bir problem varsa bu gökyüzündeki etkiyle artık bir sonuca ulaşacak. Ancak verilen karar ayrılık yönünde de olabilir. Bekar Başaklar ise bir eğitim, kurs ya da işle ilgili katıldıkları bir ortamda tanışacakları biriyle ortak ilgi alanları sayesinde kısa sürede güçlü bir bağ kurabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…