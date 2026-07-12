Sevgili Başak, bugün gökyüzü duygularını ertelemek yerine onlarla yüzleşmeni istiyor. İlişkisi olan Başaklar, partnerleriyle bir süredir zihinlerini meşgul eden konuyu kesin bir sonuca bağlayabilir; alınacak karar her iki taraf için de yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve bu yol ayrılığı anlamına da gelebilir.

Bekar Başaklar için eğitim, kurs ya da işle ilgili bir ortamda kurulacak tanışıklık dikkat çekiyor. Aynı konular üzerine yaptığınız sohbet, birbirinizi daha yakından tanıma isteği uyandırabilir ve ilişkinin temeli sağlam bir arkadaşlıkla atılabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…