Sevgili Başak, 12 Temmuz’da Venüs burcunda ilerlerken Neptün retrosu beklentilerini daha net görmeni sağlayacak. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, sürekli ertelenen bir konuşmanın bugün yapılması gerekebilir. Açık iletişim kurarsanız haftalardır büyüyen bir sorun kolayca çözülebilir.

Bekar bir Başak burcuysan, seni etkilemeye çalışan iki kişi arasında seçim yapmak zorunda hissedebilirsin. Bu kez karşındaki kişinin söylediklerinden çok davranışlarına dikkat etmek doğru kararı verecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…