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Başak Burcu right-white
9 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.07.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 9 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

9 Temmuz Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs senin burcuna geçerken aşk hayatında standartların değil, önceliklerin değişmeye başlayabilir. Uzun süredir “tam bana göre” diye düşündüğün birinin aslında seni sürekli yoran taraf olduğunu fark edebilirsin. Buna karşılık bugüne kadar fazla sakin, fazla sıradan ya da yeterince heyecanlı bulmadığın biri bir anda daha anlamlı görünmeye başlayabilir.

İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinin ilişkiye nasıl emek verdiği daha görünür hale gelecek. Sürekli senin plan yaptığın, senin hatırlattığın ya da senin toparladığın konular varsa bugün bunun farkına varabilirsin. Öte yandan sen yorulduğunda sessizce yükünü hafifleten bir partnerin varsa, bunu her zamankinden daha fazla takdir edeceksin.

Bekar bir Başak burcuysan, geçmişte “zamanı değildi” diyerek yarım kalan bir hikâye yeniden aklına gelebilir. Ancak bu kez geri dönmek için değil, o dönem neden yürümediğini daha net görmek için geçmişe bakabilirsin. Bazen insanın fikrini değiştiren şey karşındaki kişinin değişmesi değil, senin ne istediğini daha iyi anlamandır.

Bugün aşk hayatında seni etkileyen şey heyecanın şiddeti değil, ilişkinin sana ne kadar huzur verdiği olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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