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Başak Burcu right-white
9 Temmuz 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.07.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Temmuz Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 9 Temmuz’da Venüs’ün senin burcuna geçişiyle birlikte uzun süredir ertelediğin kan tahlili, vitamin kontrolü ya da rutin sağlık kontrolleri yeniden gündemine gelebilir. Özellikle demir, B12 ya da D vitamini gibi değerlerle ilgili küçük eksikliklerin fark edilmesi mümkün görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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