Sevgili Başak, partnerinle arandaki ilişkiyi bugün analiz etmekten vazgeçip sadece anın büyüsüne kapılıyorsun. Birbirinizin ruhuna dokunacak sözsüz jestler yapmak veya birlikte romantik bir film izlemek, aranızdaki şefkati ve güveni sarsılmaz bir limana çevirecek.

Bekar bir Başak burcu isen, aşkta mükemmeli arama huyunu terk ediyorsun. Senin ruhsal dalgalanmalarını anlayan, seni yargılamayan ve varlığıyla sana huzur aşılayan o naif karakterle, sınırların olmadığı ve duygulara dayanan çok şifalı bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…