Sevgili Başak, partnerinle arandaki romantizmi oyunbaz bir şekilde yaşamak, ilişkideki dostluğu muazzam bir seviyeye taşıyor. Birlikte kuralları yıkıp birbirinizin zekasını beslediğiniz bu süreç, sevginize taze bir bahar havası katacak.

Bekar bir Başak burcu isen ağırbaşlı ve sıkıcı insanlardan hızla uzaklaşıyorsun. Zekasıyla seni kendine çeken, mesajlaşırken kelimeleri bir mizah aracı gibi kullanan ve senin renkli iç dünyana uyum sağlayan bir karakterle çok cesur bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…