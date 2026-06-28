Sevgili Başak, yönetici gezegenin Merkür durağan konumda seyrederken, dikkatini kusursuzluk arayışından çekip eğlenceye, yaratıcılığa ve içindeki çocuğa yönlendiriyor. Ciddi planları bir kenara bırakıp el işi yapmak, müzik dinlemek veya sadece anın tadını çıkararak oyunlar oynamak isteyeceksin. Kuralları esnetiyorsun.

Hayatı bir proje gibi yönetmekten vazgeçtiğinde, ruhunun ne kadar hafiflediğini göreceksin. Beklentileri düşürüp sadece keyif almaya odaklandığın bu pazartesi, sana kaybettiğin neşeli ve tasasız enerjiyi geri vererek haftaya renkli bir giriş yapmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen partnerinle arandaki ilişkiyi ciddiyetten uzaklaştırıp flörtöz bir gençlik enerjisine taşıyorsun. Birlikte oyun oynamak ve tatlı tatlı atışmak aşkınızı canlandıracak. Bekar bir Başak burcu isen mantık süzgecini kapatıp kalbinin sesini dinliyorsun. Esprileriyle seni güldüren, neşeli ve kaygısız bir karakterle flörtün en eğlenceli halini deneyimleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...