Sevgili Başak, partnerinle aranızdaki iş bölümünü görev bilincinden çıkarıp şefkat dolu bir yardımlaşmaya dönüştürüyorsun. Birbirinizin hayatını kolaylaştırmak için attığınız ufak ve zarif adımlar, ilişkinizin temelindeki dostluğu çok sağlam ve güvenilir bir boyuta taşıyacak.

Bekar bir Başak burcu isen, gösterişli sözler söyleyip eyleme geçmeyen insanları hayatından siliyorsun. Sana günlük hayatında destek olan, nazikçe yardım teklif eden ve pratik zekasıyla kalbine dokunan çalışkan bir karakterle, temelleri çok gerçekçi atılacak bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…