Sevgili Başak, bugün iş ortamını, günlük rutinlerini ve çalışma alanını estetik bir dokunuşla güzelleştirme arzusu içindesin. Çalışma masana yeni bir bitki almak, evraklarını renkli dosyalarla düzenlemek veya mesai arkadaşlarına küçük tatlı ikramlarda bulunmak günün motivasyonunu arşa çıkaracak. Rutinler bugün senin için birer sanat eserine dönüşüyor.

Günlük koşturmaca içinde kendini fazlasıyla iyimser hissederek yapabileceğinden çok daha fazla angaryayı üstlenme riskin var. 'Bunu da hallederim' diyerek üzerine aldığın işler, günün sonunda enerjini tüketebilir. Sorumluluklarını estetik bir şekilde paylaştırmak, sağlığını ve huzurunu korumanın en pratik yoludur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle hayatın o yorucu rutinlerini bugün çok neşeli ve uyumlu bir şekilde paylaşıyorsun. Birlikte yemek yapmak veya evi dekore etmek sevgini besliyor. Bekar bir Başak burcu isen, sana popüler mekanlarda değil, günlük hayatın telaşı içinde; belki ofiste, markette veya sporda rastlayacağın, nezaketiyle işini kolaylaştıran çalışkan biriyle çok naif bir flört süreci başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…