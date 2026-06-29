Sevgili Başak, haziran ayını uğurlarken gökyüzündeki Oğlak Dolunayı, senin aşk, yaratıcılık, hobiler ve çocuklar evini aydınlatarak harika bir kutlama enerjisi sunuyor. Üzerinde çalıştığın sanatsal bir proje nihayet alkışlanacak bir seviyeye gelebilir, bir hobinden ilk kez maddi kazanç sağlayabilir veya çocuklarınla ilgili gurur verici bir sonuca ulaşabilirsin. Yaratıcılığının meyvelerini topladığın bir gün.

Aynı zamanda başlayan Merkür retrosu ve Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi, seni biraz sosyal kalabalıklardan çekip iç dünyana davet ediyor. Gürültülü ortamlardan sıyrılıp kendi bilinçaltını şifalandırmak, eski yeteneklerini hatırlamak veya manevi bir rehberliğe yönelmek ruhuna çok iyi gelecek. Üretkenliğini kendi kozanda besliyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, Oğlak Dolunayı ilişkindeki romantizmi çok ciddi ve sağlam bir taahhüde dönüştürüyor. Partnerinle eğlenirken aynı zamanda gelecek planlarını netleştirdiğin bugün, sevgini bir zırh gibi koruyacak. Bekar bir Başak burcu isen, arkadaş ortamlarından veya geçmişte dahil olduğun eski bir sosyal gruptan biriyle yollarının yeniden kesişmesi, uzun zamandır aradığın o güvenli ve tutkulu bağı başlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...