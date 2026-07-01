Sevgili Başak, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, senin günlük rutinlerini, iş akışını ve bedensel alışkanlıklarını adeta bir yıkım ekibi gibi yeniden düzenliyor. Sana zarar veren bir beslenme alışkanlığını, zamanını çalan sosyal medya kullanımını veya toksik bir çalışma rutinini bugün aniden ve tek seferde, bıçak gibi kesip atacaksın.

Bu acımasız özeleştiri ve yenilenme süreci, hayatında müthiş bir verimlilik patlaması yaratacak. Angaryalardan ve seni oyalayan boş işlerden kurtulduğunda, zihnindeki o sürekli kaygı halinin yok olduğunu ve yerine sarsılmaz bir odaklanma gücünün geldiğini hissedeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle birlikte sağlıksız alışkanlıkları geride bırakıp ilişkini evde teknolojik bir detoksa (mesela yatak odasına telefon sokmamaya) taşıyorsun. Huzur geri dönüyor. Bekar bir Başak burcu isen, kendi hayatını toparlamakla o kadar meşgulsün ki, flört dünyasının mesajlaşmaları bugün sana zaman kaybı geliyor. Odak noktan sadece kendin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...