Sevgili Başak, partnerinle arandaki romantizmi baltalayan o küçük ve yorucu günlük tartışmaları bugün bütünüyle sonlandırıyorsun. İlişkini rutinlerin sıkıcılığından kurtarıp birlikte kaliteli bir arınma (örneğin birlikte spor yapmak, sağlıklı yemek yapmak v.b.) sürecine girdiğinde arandaki şefkat yeniden uyanacak.

Bekar bir Başak burcu isen, bugün aşka veya flörte ayıracak tek bir saniyen bile yok. Kendi ruhunu, bedenini ve hayatını iyileştirmekle o kadar meşgulsün ki, sana yazan kişilerin ilgisi bile dikkatini dağıtamıyor. Önce kendi temelini sağlamlaştırıyorsun; çünkü biliyorsun ki, sen tam olduğunda en doğru kişi zaten o sağlam temele çekilecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…