Sevgili Başak, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında güven duygusu her zamankinden daha fazla önem kazanabilir. Karşındaki kişinin anlattıkları kadar anlatmamayı tercih ettikleri de dikkatini çekmeye başlayacak. Bugün sezgilerin kadar gözlemlerin de sana yol gösterebilir.

İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinin seninle paylaşmadığı küçük bir konuyu sonradan öğrenmek düşündüğünden daha büyük bir etki yaratabilir. Bu bir harcama, ertelenen bir plan ya da önemsiz görülen bir detay olabilir. Konunun büyüklüğünden çok neden paylaşılmadığı senin için daha önemli olacak.

Bekar bir Başak burcuysan, hayatına yeni giren birinin sürekli aynı soruları sorup kendisi hakkında çok az şey anlatması dikkatini çekebilir. Bu süreçte seni etkileyen şey gizem değil, şeffaflık olacak. Çünkü bugün kalbin kadar güven duygun da seçim yapacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…