Sevgili Başak, bugün aşk hayatında mükemmeliyetçi bakışını biraz yumuşatman gerekiyor. İlişkin varsa, partnerinden beklediğin kusursuzluğu bir kenara bırakıp onu olduğu gibi kabul ettiğinde, ilişkin rahat bir nefes alacak. Küçük kusurlar, aslında sevginin en insani yanı.

Bekarsan, hiç planlamadığın bir anda karşına çıkan biri seni şaşırtabilir. Kontrol etmeye çalışmadığın, akışına bıraktığın bir tanışıklık bugün en güzel sürprizin olabilir. Bugün her şeyi hesaplamaktan vazgeç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…