Sevgili Başak, eğer ilişkin varsa burcuna geçen Ay sayesinde sosyal hayat ile özel hayat arasındaki dengeyi çok iyi kurabilir, partnerine hak ettiği değeri olgunlukla gösterebilirsin. Güneş-Satürn ortaklığı ilişkine köklü bir ciddiyet katarken, mevcut sorunları sabırla çözmenize de imkan tanıyor.

Bekar bir Başak burcuysan, geçmiş zihnini kurcalarken eski bir birlikteliğin neden bittiğini mantıkla hatırlamak, yeni adımlar atmadan önce sana doğru yolu gösterecektir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…