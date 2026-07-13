Sevgili Başak, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında birlikte büyüyeceğin ilişkileri öne çıkarırken Neptün retrosu da seni gerçekten mutlu eden bağları daha net görmeni sağlayabilir. Bu süreçte hayatındaki insanları birbirine yaklaştırmak ve ilişkini sosyal çevrenle daha doğal bir şekilde bütünleştirmek isteyebilirsin.

İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerini arkadaş ortamına, aile buluşmalarına ya da bir etkinliğe dahil etmek onu çok mutlu edecek. Bekar bir Başak burcuysan, aslında arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki uyum kafanı karıştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…